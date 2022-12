Draadloze oortjes zijn populair kerstcadeau, maar “steeds vaker namaak”, waarschuwt FOD Economie

De FOD Economie nam het voorbije jaar maar liefst 70 procent meer namaakproducten in beslag. In totaal gaat het om 176.667 in beslag genomen artikelen, met een totale waarde van ruim 4 miljoen euro. De forse toename in vergelijking met 2021 is deels het gevolg van de coronacrisis. Door de sluiting van sommige sectoren konden er op dat moment immers geen controles plaatsvinden. Maar ook enkele grote dossiers die in 2022 werden opgevolgd, hebben tot het hoge cijfer geleid. Bijna twee derde van die artikelen waren parfum- en verzorgingsproducten. Opmerkelijk veel namaakcondooms werden aangetroffen, klinkt het bij de FOD Economie.

Ook werden gevoelig meer nagemaakte accessoires voor smartphones in beslag genomen, voornamelijk laders en draadloze oortjes. De federale overheidsdienst nam er in 2022 maar liefst 28.240 in beslag. "Draadloze oortjes van populaire merken zoals bijvoorbeeld Samsung, Apple of JBL werden opvallend vaak in beslag genomen. Die worden via verschillende kanalen verkocht: zowel in winkels en op straat, als via sociale media of online verkoopplatformen", klinkt het bij de FOD Economie.

Bij de controles werd ook een nieuwe techniek aangetroffen om inspecties te omzeilen. De nagemaakte oortjes en laders werden namelijk dubbel verpakt: een eerste keer in de nagemaakte basisverpakking van het populaire merk. Daarover werd een tweede verpakking aangebracht zonder merk. Op die manier hopen verkopers van namaak een controle door te komen. Eens het product verkocht moet worden, in de winkel of online, wordt de buitenste verpakking verwijderd en krijg je het nagemaakte product te zien.