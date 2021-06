Dr. Jan Stroobants stelt voor om vaccinatiecampagne aan te passen: “Laat alle leeftijden komen en laat iedereen zelf inschrijven wanneer het voor hen past”

“Vlaanderen heeft tot nu toe de hoop gehad dat mensen hun verlof zouden aanpassen aan hun vaccinatie en niet omgekeerd. Ik vrees dat dat niet in de mind van de mensen zit”, zegt Stroobants. Hij is verantwoordelijke van het vaccinatiecentrum Spoor Oost in Antwerpen en daar krijgt hij vaak signalen van mensen dat ze voorrang zullen geven aan hun reis. “Ik hoor vaak via de helpdesk en via mensen die mij contacteren dat mensen denken dat het nu minder belangrijk is om zich te laten vaccineren omdat de precaire groep (mensen ouder dan 65 jaar, red.) al beschermd is. Dat is natuurlijk geen juiste motivatie. De drang om verlof te nemen, waar iedereen zo naar verlangd heeft, neemt nu toch de bovenhand. Dat kan een spelbreker zijn in de campagne”, aldus nog Stroobants.