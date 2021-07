Douaniers voeren stiptheidsacties in luchthaven van Charleroi

Antwerpen Douaniers leggen verkeer lam door personeels­te­kort: “Wij zijn pasmunt in politiek spel”

30 juni De vakbonden van de douane voeren al sinds april in het hele land kleinere acties voor extra personeel. Pas woensdag was er een eerste actie in de Antwerpen vanwege Operatie Sky. “Die operatie heeft aangetoond hoe nijpend het personeelstekort bij de douane, en zeker in Antwerpen, wel is”, zo laten de vakbonden weten.