Douaniers houden stiptheidsacties aan de grenzen

Luik Jongen (12) stort acht meter naar beneden in verlaten ArcelorMit­tal-fa­briek

6 mei Een jongen van 12 jaar is zwaargewond geraakt op een verlaten bedrijfssite van staalreus ArcelorMittal in Ougrée (Luik). Het kind was met zijn zus de fabriek binnengedrongen en zakte door een vloer. Hij maakte een val van “8 à 10 meter”, zegt de burgemeester van Seraing.