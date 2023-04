Douane vernietigt ruim 2.300 blikjes Amerikaans bier door onrechtmatige vermelding ‘champagne’

“Wij hebben al 28 jaar geen contact meer met moeder, waarom zouden wij bijpassen?” Ben je als kind verplicht je ouders te onderhou­den?

De gemeente Middelkerke wil dat Frank en zijn drie broers elke maand 550 euro bijpassen om in te staan voor de zorg van hun dementerende moeder. “Hadden we een normale relatie gehad met haar, dan hadden we dat met plezier gedaan, maar we hebben al 28 jaar geen contact meer. Bovendien heeft ze er altijd warmpjes ingezeten, maar heeft ze alles verbrast”, zegt Frank. Moet je als kind je ouders onderhouden? Kan je daar nooit onderuit? Alle vragen over de onderhoudsplicht beantwoord.