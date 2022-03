Douane ontmantelt illegale sigarettenfabriek in Aarlen en opslagplaats in Duffel: meer dan 40 miljoen sigaretten in beslag genomen

De douaniers namen in Aarlen een groot aantal precursoren in beslag, ongeveer 2 miljoen sigaretten, 600 kilogram gesneden en 4.000 kilogram ruwe tabak. Negen arbeiders werden ter plaatse gearresteerd. Het was de eerste illegale sigarettenfabriek die in de provincie Luxemburg werd opgerold.



In Duffel in de provincie Antwerpen werden in een magazijn vijf opleggers met ongeveer 40 miljoen sigaretten in beslag genomen. De sigaretten werden waarschijnlijk in Aarlen geproduceerd. Er werden vijf personen opgepakt.