Douane neemt 57 miljoen sigaretten en 48 ton tabak in beslag op actiedag tegen illegale productie

De accijnzen, bijzondere accijnzen en btw voor deze sigaretten en versneden tabak bedragen in totaal 32,5 miljoen euro.

Illegale magazijnen

In Edingen werd een grote illegale sigarettenfabriek ontmanteld. Er stonden een productielijn en een verpakkingslijn en er werden 13,6 miljoen sigaretten van het merk Lambert & Butler, 335.000 losse sigaretten en 12,3 ton versneden tabak in beslag genomen. Er werden zeven personen gearresteerd met Litouwse, Oekraïense of Poolse nationaliteit.

In een opslagplaats in Zaventem werden 24 miljoen illegaal geproduceerde sigaretten van het merk Lambert & Butler en 9,3 miljoen sigaretten van het merk Richmond, evenals 19,2 ton versneden tabak in beslag genomen. In een opslagplaats in Dilbeek werden 939.600 sigaretten van het merk Marlboro en 48.980 sigaretten van het merk Winston ontdekt met Engelse opschriften. Bovendien stonden er kisten met zeven nieuwe machines voor een nieuw op te zetten productie- en verpakkingslijn.

In Asse werd een opslagplaats gevonden. Ongeveer 1,5 miljoen sigaretten van het merk Richmond, 13,3 ton versneden tabak en 30 paletten met tabaksprecursoren werden in beslag genomen.

Hoofdverdachte aangehouden

In Anderlecht werd één hoofdverdachte aangehouden met een organisatorische rol in de illegale sigarettenproductie. Er werd ook een auto in beslag genomen. Deze actie verliep in samenwerking met het Litouwse Criminal Police Bureau. Er werden ook internationaal verschillende kopstukken van de organisatie aangehouden.

In een woonwijk in Anderlecht werd een verdoken illegale sigarettenfabriek achter een schrijnwerkerij/meubelmakerij aangetroffen. Er stonden een productielijn en een verpakkingslijn. Er werden ongeveer 7,3 miljoen sigaretten van het merk Richmond, 3,7 ton versneden tabak en 15 paletten met tabaksprecursoren (oa. filters, verpakkingsfolie...) in beslag genomen. Er werden zeven personen gearresteerd met Poolse, Oekraïense of Jordaanse nationaliteit. Er werden eveneens een vrachtwagen en twee voertuigen in beslag genomen.

Bij de controles werden ook enkele voertuigen in beslag genomen. In de gebouwen in Edingen en Anderlecht was een slaapruimte voorzien voor arbeiders.

Dit jaar werden in totaal, inclusief deze actiedag, in België al vier illegale productiesites van sigaretten en één illegale productiesite van waterpijptabak ontmanteld. Er werden ook vijftien opslagplaatsen ontdekt. Dit brengt de totale inbeslagnames voor 2022 op 274.839.520 sigaretten, 88,6 ton rooktabak, 65,0 ton waterpijptabak en 40,9 ton ruwe tabak. De accijnzen, bijzondere accijnzen en btw voor dit jaar komen op 139,1 miljoen euro