Douane gaat veel meer containers scannen in strijd tegen drugs

"We zullen maximaal inzetten op het gebruik van automatische, moderne middelen en technologie om veel meer te kunnen contro­leren." Van Peteghem stelt dat de extra controles "de logistieke keten minimaal verstoren en maximaal beveiligen". Het gaat onder andere over nieuwe scanapparatuur in de containerterminals, de toepassing van artificiële intelligentie op scangegevens en de uitbreiding van mobiele scanapparatuur.

"Alle risicocontainers scannen zal de smokkel in elk geval een stuk moeilijker maken", reageert Manolo Tersago, de chef van de drugsafdeling van de federale gerechtelijke politie van Antwerpen. "Als we de containers dan pakken, is dat waarschijnlijk te vroeg in het criminele proces om te ontdekken voor wie die bestemd waren en wie ze moest komen ophalen. De kans is heel groot dat het leidt tot heel wat 'naakte' of 'droge' inbeslagnames, zonder betrokkenen. Maar dat is niet erg. De douane heeft een stopfunctie en dat leidt ertoe dat het goedje van de markt is gehaald.”