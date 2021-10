Dorpsvete tussen twee radiozenders op weg naar hof van assisen: geen moord, wel schaterende smiley

Weyts lanceert actieplan om lerarente­kort weg te werken: “Nu pas? Dat is schuldig verzuim”

5:00 Als honderden scholieren sinds de start van het schooljaar nog geen enkele les Frans of Chemie hebben gehad, dan is het duidelijk dat het lerarentekort nijpender is dan ooit. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) stelde daarom een actieplan voor, maar de oppositie én coalitiepartner Open Vld zijn niet onder de indruk. “Dat het nu pas gebeurt, is schuldig verzuim."