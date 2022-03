Doorlichting contactonderzoek legt 25 miljoen euro aan ‘afwijkende’ facturen bloot: werd overheid opgelicht?

Screening voor aangeboren aandoenin­gen bij pasgeboren baby's breidt uit met 7 ziektes

Elk pasgeboren kind in Vlaanderen zal via een bloedprik gescreend kunnen worden op negentien aangeboren aandoeningen. Het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen breidt in drie fases uit met zeven ziektes, waaronder de spierziekte spinale spieratrofie (SMA). Dat heeft Vlaams minister van Gezondheid en Gezin Wouter Beke (CD&V) donderdag bekendgemaakt in het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk. Voor de uitbreiding wordt één miljoen euro extra per jaar voorzien.

24 maart