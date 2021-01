Doorbraak in onopgeloste moorden? België en Verenigd Koninkrijk wisselen voor het eerst DNA-databanken uit

Houthulst Al 110 mensen uit woonzorg­cen­trum besmet, ook voorzie­ning voor personen met beperking getroffen

17 januari In Houthulst, in de provincie West-Vlaanderen, is er een uitbraak van de Britse variant van het coronavirus vastgesteld. In woonzorgcentrum De Groene Verte in Merkem zijn er al 110 mensen besmet geraakt met de mogelijk besmettelijkere variant. In De Vleugels in Klerken bij Houthulst, een voorziening voor personen met een beperking, is er eveneens een coronauitbraak en is er een sterk vermoeden dat het eveneens om die Britse variant gaat. Ook elders in de gemeente stijgt het aantal besmettingen.