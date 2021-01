Doorbraak in dossier van niet-werkende trajectcontroles

Er is een doorbraak in het dossier van de niet-functionerende trajectcontroles. De lang aanslepende problemen met de overkoepelende nationale databank zijn van de baan. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) is tevreden en hoopt zo snel als mogelijk alle trajectcontroles die technisch klaar zijn operationeel te krijgen.

In de strijd tegen snelheidsovertredingen kiest Vlaanderen al jaren voor trajectcontroles in plaats van flitspalen. Trajectcontroles worden gezien als efficiënter omdat ze toelaten de gemiddelde snelheid over een langer traject te controleren. Vlaanderen investeerde al meer dan 9 miljoen euro in trajectcontroles.



Maar om effect te hebben, moeten de trajectcontroles natuurlijk wel werken. En daar knelde de voorbije jaren het schoentje. Van de 298 trajectcontroles die Vlaanderen de laatste jaren heeft geplaatst, zijn er maar 86 operationeel.

Nationale databank

Dat heeft vooral te maken met de lang aanslepende problemen met de beloofde nationale databank. In de beginfase (2016-2017) werkte Vlaanderen nog met een eigen systeem, maar in 2017 heeft de federale overheid gevraagd om alles te centraliseren in één nationale databank, meer bepaald het AMS-systeem of ANPR Management System. Dat systeem moest er eigenlijk zijn in 2018, maar liet vervolgens erg lang op zich wachten waardoor veel trajectcontroles niet gebruikt konden worden.

Na veelvuldig overleg en aandringen is er nu een doorbraak. Een aantal resterende hindernissen zijn genomen en de federale politie heeft de functionaliteit voor trajectcontroles op het AMS-systeem geactiveerd. Op die manier kunnen de regionaal bevoegde Gewestelijke Verwerkingscentra de verkeersovertredingen automatisch verwerken en omzetten in processen-verbaal.

Quote Vanaf dit jaar gaan we daarom in op specifieke vragen van lokale besturen naar bijkomende trajectcon­tro­les Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld)

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters reageert tevreden. "Vanuit het Vlaams gewest zijn we erg tevreden dat we eindelijk kunnen rekenen op de werking van de nationale databank". De Open Vld-minister wil nu zoveel mogelijk trajectcontroles activeren. "Bij de uitvoering van plannen om verkeersslachtoffers te vermijden zullen we in 2021 ook een versnelling hoger schakelen. Vanaf dit jaar gaan we daarom in op specifieke vragen van lokale besturen naar bijkomende trajectcontroles."

Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is blij met de doorbraak. "Verkeersveiligheid is voor mij een absolute prioriteit. Ik heb dit ook duidelijk aangegeven in mijn beleidsverklaring. Trajectcontroles maken daar een belangrijk deel van uit en ik zet hier dan ook volop mijn schouders onder".