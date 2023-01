Door op ‘ouderen’ te mikken, boort CD&V vooral haar eigen kiespubliek aan: “Maar het kan er wel voor zorgen dat de partij niet sterft”

WEERBE­RICHT. Eerste beelden van sneeuw in Ardennen, winterse buien in heel België

De eerste sneeuw van het jaar is gevallen in de Ardennen. "Supermooi, maar ook heel koud", klinkt het bij wandelaars. Over heel het land werd de week ingezet met winterse buien. In de Ardennen verwacht het KMI nog meer regen en (smeltende) sneeuw, die op het einde van de dag kan ophopen tot een laag van 10 tot 15 centimeter en lokaal zelfs 20 centimeter dik. In de late namiddag kan ook in Laag- en Midden- België smeltende sneeuw vallen, al blijft het vooral zwaarbewolkt met meestal regen in Laag-België.

14:15