“Door het vaccin komen fundamentele waarden en keuzes naar boven. Wie is belangrijker, minder onmisbaar?”

Het was premier De Croo zelf die, wat onverwacht en deze keer sneller dan de rest, de datum van de vaccinatiestart lanceerde. Kort nadat de ministers van Volksgezondheid hun vergadering hadden afgesloten, nog voor het kernkabinet erover sprak. Daar is uiteraard niets achter te zoeken. In Vivaldi is er officieel profilering noch naijver. Zeker niet over corona. Al levert vooral de MR, die in de knoop ligt, dagelijks het tegenbewijs. Niet enkel zij reageerden overspannen op de onverstandige woordkeuze waarmee Frank Vandenbroucke de sluiting van niet-essentiële winkels verdedigde. Hij van wie gedacht werd elke beslissing op tien kilo statistieken en wetenschappelijk onderzoek te baseren, bleek zich ook gewoon van gezond verstand te bedienen. Waarmee hij meteen normaal en dus te verslaan werd. Ongewild duwde hij nog meer aandacht naar het draagvlak voor het coronabeleid. Dat is zeer streng, vergeleken met het buitenland. Tegelijk is de economische schade hier groot. De Belgische economie is minder Covid-gevoelig dan de Nederlandse, maar de economische schade is daar voorlopig kleiner. Zoals ook de oversterfte aan Covid.