Door corona stellen we onderzoek uit en plots is het te laat: oncologen zien tot 60% meer vergevorderde kankers

Unaniem verzet tegen mondmasker­plicht vanaf 9 jaar: “Sop is de kool niet waard”

Er is unanimiteit tegen de invoering van het dragen van een masker vanaf 9 jaar. Dat heeft de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) vandaag gezegd op LN24. “Het sop is de kool niet waard”, klinkt het. Het Overlegcomité komt om 14.30 uur bijeen over de coronasituatie en mogelijk strengere maatregelen. “Het verplegend personeel is uitgeput. Het probleem is niet het aantal bedden, maar de operationele capaciteit die er niet meer is.”

17 november