Door corona steeg thuisconsumptie groenten en fruit, toch eet de Belg er nog steeds te weinig van

Wegens de coronacrisis moest de Belg noodgedwongen meer thuis consumeren. De voedingsbestedingen in de retail namen dan ook met 12 procent toe. Ook de thuisconsumptie van groenten en fruit kende in 2020 een toename. Vorig jaar kocht de Belg gemiddeld 40 kilogram verse groenten tegenover 36 kilogram in 2019 (+11 procent). Het thuisverbruik van fruit steeg van 43 kilogram in 2019 naar 45 kilogram in 2020 (+4 procent).