Door België uit Iraanse cel bevrijde Europeanen geland in Melsbroek

Een week na de vrijlating van Vandecasteele meldde premier Alexander De Croo vrijdagnamiddag dat ook twee gevangenen met de Oostenrijks-Iraanse nationaliteit en één gevangene met de Deense nationaliteit door het regime in Teheran op vrije voeten zijn gesteld. Ze zijn via Oman met een medisch vliegtuig overgebracht naar België en zetten zaterdagochtend eindelijk voet op Europese bodem.

De bevrijding van de drie maakte deel uit van de deal met Iran, waarbij vorige week de veroordeelde Iraanse terrorist Assadi werd vrijgelaten vanuit België. Eerder deze week waren er al pogingen om de Europeanen te bevrijden, maar er kwam steeds een kink in de kabel. Nu kwam de bevestiging dat het deze keer wél gelukt is.

Manifestaties voor vrouwenrechten

De Oostenrijkse regering meldt dat het gaat om de 76-jarige Massoud Mossaheb, die in januari 2019 werd gearresteerd en in 2020 tot tien jaar cel werd veroordeeld voor spionage. De tweede gevangene is zakenman Kamran Ghaderi. Hij was in januari 2016 opgepakt en eveneens veroordeeld tot tien jaar cel voor spionage. Denemarken verspreidde geen info over de identiteit van hun landgenoot. Hij werd vorig najaar gearresteerd in de marge van de betogingen voor vrouwenrechten.

KIJK. Zo verliep de terugkeer van Olivier Vandecasteele

De verrassende vrijlating van de drie Europeanen maakt integraal deel uit van de operatie Blackstone, waarbij vorige week al Vandecasteele werd vrijgelaten uit de Iraanse cel. Het was steeds voorzien dat de operatie in twee etappes zou gebeuren. “We moesten vorige week op onze tong bijten, maar we konden niks zeggen omdat er een risico was dat een vroegtijdige bekendmaking de zaak zou bemoeilijken”, zo klinkt het in regeringskringen.

Die modus operandi zorgde voor een week extra nervositeit, maar Iran stond erop dat de operatie in twee fases moest gebeuren. Het duurde naar verluidt al een hele tijd om het regime in Teheran ervan te overtuigen dat er een breder akkoord moest komen, waarbij niet enkel Vandecasteele, maar ook andere Europese gevangenen vrijgelaten zouden worden in ruil voor de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi.

Vanaf het moment dat België begon te onderhandelen met Iran, kwam er ook vanuit heel wat andere Europese landen de vraag om landgenoten te bevrijden. Er zitten namelijk heel wat Europese burgers in de gevangenis in Iran. Zo was er ook de vraag vanuit Zweden om de Zweeds-Iraanse wetenschapper Djalali vrij te laten, die gastprofessor was aan de VUB en in Iran ter dood is veroordeeld wegens spionage. De vrijlating van Djalali stootte uiteindelijk op een njet aan Iraanse zijde. De twee Oostenrijkers en de Deen werden dus wel in de deal opgenomen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) reageert opgelucht. “Zoals ik gisteren zei in het parlement: we hebben ons steeds het lot aangetrokken van een 25-tal onschuldig opgesloten Europeanen in Iran”, klinkt het in een tweet. “Stuk voor stuk mensen als Olivier Vandecasteele. Vandaag zijn drie van hen, 2 Oostenrijkers en een Deen, onderweg naar ons land. Eindelijk vrij.”

“Ze zaten er opgesloten sinds 2016, 2019 en 2022. Dank aan onze veiligheidsdiensten voor het geleverde werk. We blijven verder samenwerken met andere Europese landen om nog meer mensen vrij te krijgen.”

KIJK. Emotioneel moment waarop Olivier Vandecasteele zijn familie opnieuw in de armen sluit na 455 dagen in Iraanse cel