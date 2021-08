Doopfeest loopt uit de hand: ene grootvader steekt de andere in de buik

Volgens het parket van Henegouwen afdeling Charleroi brak er een ruzie uit met de twee grootvaders van het gedoopte kind. De aanleiding is niet bekend. De ene grootvader greep naar een mes en stak de andere grootvader ermee in de buik, bevestigt het parket na eerdere berichtgeving van La Nouvelle Gazette.

Familieleden die tussenbeide kwamen raakten eveneens gewond. Het gaat om een man en een vrouw. Ze liepen verwondingen op in de maagstreek en aan het hand. Geen van de drie personen verkeren in levensgevaar, aldus het parket.

De vermeende dader is ter plaatse in de woning in de rue Paulus door agenten van politiezone Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes opgepakt, en werd van zijn vrijheid beroofd. Een ander familielid probeerde hem in bedwang te houden en gaf hem enkele klappen, vooraleer de politiemensen ter plekke waren.

De grootvader is zondag voor de onderzoeksrechter geleid. Het is niet duidelijk of hij aangehouden blijft of terug op vrije voeten is.