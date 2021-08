Doopfeest loopt uit de hand: ene grootvader steekt andere in de buik

Binnenland Uitkerin­gen en ambtenaren­wed­des stijgen sneller dan verwacht door hoge inflatie

12:08 De inflatie in België is in augustus verder opgelopen, tot 2,73 procent, vooral onder impuls van de hoge energieprijzen. Daardoor is ook de spilindex overschreden, wat betekent dat de sociale uitkeringen, pensioenen en ambtenarenweddes de komende maanden met 2 procent stijgen. Dat blijkt maandag uit cijfers van het statistiekbureau Statbel.