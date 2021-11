Doopcontroles werken succesvol in Gent, maar blijven achterwege in andere studentensteden: “Concept graag in heel België toepassen”

Na het overlijden van de 19-jarige Antonin Deneffe na een studentendoop in het Waalse Gedinne, wordt de druk op dopen opnieuw opgevoerd. Al lijkt er in studentenstad Gent geen paniek: elk jaar vinden er tot 120 doopcontroles plaats die erger moeten voorkomen. Vrijwillig uitgevoerd door leden van het FaculteitenKonvent, mee in het oog gehouden door de politie. “Op termijn willen we dit principe in heel Vlaanderen. Dit jaar kenden we nog maar weinig problemen”, klinkt het bij controleur Julie Vlaminck.