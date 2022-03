Doodrijder Strépy houdt duidelijk van snelle auto’s volgens zijn socialemediakanalen

Verhoogde fijnstof­con­cen­tra­ties in Vlaanderen

In de meetnetten van de drie gewesten worden maandag verhoogde fijnstofconcentraties in de lucht gemeten. De voorbije 24 uur is de gemiddelde concentratie PM10 en PM2.5 in Vlaanderen hoger dan respectievelijk 50 en 35 microgram per kubieke meter lucht. Daarmee is de Vlaamse informatiedrempel om de bevolking te waarschuwen overschreden, meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) maandag.

11:14