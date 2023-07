Donkerblauw of sociaal-liberaal? Welke lijn kiest nieuwe Open Vld-voorzitter Tom Ongena?

Tom Ongena is de nieuwe interim-voorzitter van Open Vld. De partij is intern zwaar verdeeld, met een donkerblauwe lijn met minister Vincent Van Quickenborne en een sociaal-liberale lijn, met Vlaams minister Bart Somers en de Gentse burgemeester Mathias De Clercq. Maar volgens Ongena stelt er zich geen probleem. “Onze positie is duidelijk: er is maar 1 blauw”, zei hij bij VTM NIEUWS.

“Onze positie als Open Vld is heel duidelijk”, aldus Ongena. “Op sociaal-economisch vlak zijn wij een rechtse partij. Wij vinden dat we meer mensen aan het werk moeten krijgen. Dat je al wie onderneemt kansen moet geven, de vrijheid moet geven, niet teveel lastig vallen met regeltjes en niet teveel belasting laten betalen. Maar op maatschappelijk vlak zijn we eerder progressief. Vinden wij opnieuw vrijheid belangrijk, dat je moet kunnen zijn wie je wil.”

Over de fiscale hervorming waar het kernkabinet later vandaag nog over samenzit, benadrukte Ongena dat die ervoor moet zorgen dat wie werkt beter beloond moet worden en dat de kloof tussen wie werkt en wie niet werkt groter wordt. “Het doel is om meer mensen aan het werk te krijgen in alle sectoren”, aldus Ongena, die erop wees dat zo de pensioenen betaald kunnen worden en een goede gezondheidszorg gegarandeerd kan worden.

Met Lijst Dedecker dat aan een comeback werkt, lijkt er ook nog een extra concurrent op komst voor Open Vld. Dat boezemt Ongena geen angst in. “Wie bang is, krijgt sowieso slaag. We moeten daar niet bang voor zijn. Ik denk dat we nood hebben aan politici die de problemen niet alleen benoemen en uitvergroten, maar ze ook oplossen. En Jean-Marie Dedecker zit echt niet in dat kamp. Ik ben daar absoluut niet bang voor.”

Lees ook: