“Domweg btw voor energie verlagen lost het onderliggende probleem niet op”: voorstel van minister Van Peteghem stuit op kritiek

Marc Coucke start met horeca­school voor asielzoe­kers in Durbuy: “Een natuurta­lent, ik? Ik was automecani­cien in Afghanis­tan”

Wachten tot er in de keuken of achter de toog een witte raaf neerstrijkt, terwijl er in het asielcentrum wat verderop tientallen jonge mensen met hun duimen draaien? Beetje gek toch, zo vinden ondernemer Marc Coucke en zijn team in Durbuy. Met de hulp van Fedasil starten ze een school voor asielzoekers. “Ik ben twintig jaar kapper geweest in Guinee, maar nu wil ik leren hoe jullie een mooie tafel dekken.”

