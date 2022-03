Dokters van de Wereld vraagt aandacht voor tandzorg bij armen

Naar aanleiding van World Oral Health Day op 20 maart trekt de ngo Dokters van de Wereld aan de alarmbel rond tandzorg bij mensen in armoede. Tandzorg wordt al te veel uitgesteld om financiële redenen, klinkt het, en dat heeft lang niet alleen een impact op het gebit. Zelf opent Dokters van de Wereld binnenkort een nieuw gratis tandartskabinet in Antwerpen, maar er wordt nog gezocht naar vrijwilligers.

De internationale dag van de mondverzorging staat dit jaar in het teken van het belang van tandzorg voor ons welzijn. "Tandzorg is erg belangrijk om bepaalde ziektes te vermijden, maar ook om je beter te voelen of om aan een job te geraken bijvoorbeeld", zegt Dorine Naeyaert van Dokters van de Wereld. "Toch zien we dat er steeds meer mensen een bezoek aan de tandarts uitstellen om financiële redenen, zelfs als ze tandpijn of een abces hebben. Dat gaat vaak om mensen die op straat leven, die op de vlucht zijn of verslaafd zijn."

Een studie van Dokters van de Wereld wees uit dat een op de drie gezinnen die in armoede leven tandzorg uitstelt en bij mensen zonder papieren zelfs 90 procent afziet van enige vorm van tand- of andere medische zorg. De ngo heeft zelf een tandartspraktijk in Brussel waar vrijwillige professionals gratis zorg aanbieden en in juni (her)opent er ook een in Antwerpen. "Dat brengt heel wat investeringen met zich mee, maar met partners zoals Signal kunnen we dat financieren", zegt Naeyaert. "Er is wel een permanente nood aan vrijwillige tandartsen. Als je gewoon naar de tandarts gaat, zijn de wachtlijsten al lang, dus het is extra moeilijk om dan nog vrijwilligers te vinden voor ons kwetsbaar publiek."

In afwachting van de nieuwe Antwerpse praktijk kan Dokters van de Wereld wel een beroep doen op de Antwerpse tandarts Samil Bilgic, die vier dagen per week een of twee door Dokters van de Wereld doorverwezen patiënten gratis behandelt. "Het gaat vooral om spoedgevallen: tandpijn, een zware ontsteking of een ontbrekende tand waarvoor ik dan een tijdelijke prothese maak", zegt Bilgic. "Maar ik heb hier zelfs al kanker vastgesteld bij iemand door in zijn mond te kijken."

Het publiek bij Bilgic zijn volgens de tandarts vooral mensen met "niet de juiste papieren", maar even goed Vlamingen die geen geld hebben voor de tandarts. Ze krijgen van Bilgic de nodige zorgen en ook advies om zelf voldoende aan mondhygiëne te doen. "Na een paar afspraken volstaat dan een jaarlijkse controle", zegt hij.



De coronacrisis heeft volgens Dokters van de Wereld een bijkomend uitstelgedrag veroorzaakt. "Veel mensen waren bang om bij de tandarts besmet te geraken", bevestigt Bilgic. "Zo kwamen ze dan uiteindelijk, als ze wel opnieuw langskwamen, met een nog groter probleem bij mij aankloppen. Ik heb iemand gehad bij wie een tand moest worden ontzenuwd en die is pas anderhalf jaar later gekomen, met een abces erbij en dus een zwaardere behandeling die nodig was. Je zag ook dat stress door bijvoorbeeld te weinig sociaal contact een lagere lichaamsweerstand veroorzaakte en er daardoor meer tandproblemen waren.”