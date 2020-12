Dokters en verplegers zitten op hun tandvlees, maar vrezen het ergste: “"De derde golf komt er, daar ben ik zeker van”

Het aantal nieuwe besmettingen zit sinds kort opnieuw in stijgende lijn en nu lijkt ook het aantal corona-opnames op weg naar een plateau. In vergelijking met een week eerder is er over het hele land wel nog sprake van een lichte daling (-2%), maar 185 nieuwe opnames op een weekenddag is veel. Verontrustend veel. Vooral in Oost- en West-Vlaamse ziekenhuizen worden al stijgingen gemeld. In het Brugse AZ Sint-Jan werden gisteren 95 patiënten met corona verpleegd - vijf meer dan een week eerder. In de Aalsterse ziekenhuizen stijgt het aantal Covid-patiënten voor de tweede dag op rij: 78, terwijl het er zaterdag 69 waren.