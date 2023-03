“Dokters dachten dat ik een zwarte vrouw was, terwijl het brandwonden waren”: stewardess van iconische foto getuigt op terreurproces

Hagel, sneeuw en vorst: pakken we onze tuinplan­ten best weer in? “Planten die te vroeg uit hun winter­slaap komen, zijn kwetsbaar­der voor de nachtvorst”

Wie de afgelopen weken de eerste warmte van de zon gebruikte om de tuin lenteklaar te maken, is er dankzij de winterprik deze week misschien wel aan voor de moeite. Vriestemperaturen, winterse neerslag... Snel de tuin weer in dus, maar nu om je planten te beschermen. Hoe doe je dat dan het beste? Of moeten we ons geen zorgen maken om die net verpotte plant of gesnoeide struik? We vroegen het aan bioloog Arnold van Vliet (Wageningen University & Research)