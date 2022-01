Doelstelling voor aantal zonnepanelen wellicht ook in 2021 gehaald

Voorlopige cijfers tot september wijzen op 236 MW bijkomend vermogen. Het gaat om onvolledige en voorlopige cijfers. In realiteit, zo schat VEKA in, zal de 300 MW aan nieuwe zonnepanelen gehaald worden. Dat is ook de inschatting van ODE, de sectororganisatie voor duurzame energie. "Dat is een realistisch cijfer", klinkt het. Dat neemt niet weg dat de terugval in 2021 zeer diep was. "De uitspraak van het Grondwettelijk Hof heeft daartoe bijgedragen. Wellicht hadden er meer zonnepanelen geïnstalleerd kunnen worden".

In een reactie bevestigt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) de prognoses en wijst ze erop dat investeren in zonnepanelen een verstandig idee blijft. "Het is nog even afwachten tot alle cijfers verwerkt zijn, maar het lijkt erop dat 2021 alvast beter afgesloten wordt dan door iedereen werd gedacht. Door het arrest van het Grondwettelijk Hof kreeg de zonnepanelenmarkt een stevige klap, maar tegelijk is er ook een zekere en eenmalige investeringspremie ingevoerd voor nieuwe installaties, die in 2022 even hoog blijft, en sloegen alle energiespelers de handen in elkaar voor de informatiecampagne MeeMetDeStroom.be. Met de huidige elektriciteitsprijzen en het energiedelen dat dit jaar mogelijk wordt in Vlaanderen, blijft investeren in zonne-energie een verstandig idee.”