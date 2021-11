Doel van 4.000 hectare nieuw bos nog veraf, maar minister Demir verwacht versnelling

IN KAART. Het gaat niet goed met het Bosuitbrei­dings­plan en blijkbaar is dat ook niet zo belangrijk. Check hier de cijfers van jouw gemeente

Het gaat niet zo goed met het Bosuitbreidingsplan van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). Die jubelde vorige week wel dat ze duizend hectare nieuw bos kan gaan planten. Maar eigenlijk had dat al gebeurd moeten zijn en staat ze nog maar op 20% van waar ze vandaag had moeten staan. Dat is méér de schuld van andere partners dan van de Vlaamse overheid zelf. Maar een grote prioriteit lijkt bosuitbreiding niet te zijn — zo blijkt uit cijfers die wij per gemeente in kaart gebracht hebben.

19 oktober