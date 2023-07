Doel 4 en Tihange 3 blijven open in winter 2025-2026

Staatsse­cre­ta­ris Bertrand wil consument beter informeren over spaarren­tes

Staatssecretaris voor Consumentenzaken Alexia Bertrand (Open VLD) wil consumenten beter informeren over de verschillende spaarrentes die de banken aanbieden en zo ook de concurrentie in de markt aanwakkeren. Om de drie maanden zal de klant door zijn bank moeten geïnformeerd worden over de rente die verworven is, én over het bestaan van eventueel interessantere rekeningen.