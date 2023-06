Doek valt definitief in zaak-Sanda Dia: geen enkele partij naar Hof van Cassatie tegen veroordeling Reuzegommers

EXCLUSIEF. Sven Mary, advocaat van de vader van Sanda Dia: “Iedereen mag nu verdorie dimmen”

Sven Mary (51), de advocaat van de vader van Sanda Dia, spreekt voor het eerst sinds alle commotie na de Reuzegom-uitspraak. Hij is scherp voor de mensen op de barricades, maar ook voor politici: “Ik kon maar één ding doen toen ik Sammy Mahdi op TikTok zag: mijn hand voor mijn opengevallen mond slaan.” De dreigementen mogen we niet normaal vinden, zegt Mary. “Maar volgens mij moeten de ouders en de Reuzegommers eens nadenken of ze de verwensingen en bedreigingen eventueel niet zelf hebben gecreëerd door zich zo te verbergen.”