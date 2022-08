Dodentocht voor het eerst in 53 jaar ingekort van 100 naar 65 kilometer door hitte

De hoge temperaturen maken het onverantwoord om het volledige traject af te leggen. “Het eerste deel van de 100Km tocht speelt zich ‘s avonds en ‘s nachts af. Maar door het opgelegde einduur van 13 uur door FOD Volksgezondheid kunnen we niet anders dan de tocht met één derde in te korten. De laatste wandelaar verwachten we dus rond 13u terug in Bornem, voor de grootste hitte”, meldt de organisatie op haar website.

“We organiseren een 65-tal kilometer”, zegt woordvoerster Ilse Robyn. De sportieve uitdaging gaat nachtelijk door, maar na overleg met FOD Volksgezondheid, politie, brandweer en gemeente Bornem is de beslissing nodig, zegt de organisatie. “Het probleem is dat het merendeel van de wandelaars nog een groot deel van hun tocht op zaterdag moet wandelen.”

Quote Het is ook een zware beslissing voor ons, zo vlak voor de start. Ilse Robyn

De start in Breeven, de plaatselijke ronde in Bornem en de doortocht door Bornem centrum blijven behouden. Alsook de controleposten Friesland Campina, Breendonk, Lippelo, Opdorp, Sint-Amands, Branst. Hierdoor vallen wel de controleposten in Steenhuffel, Opwijk, Buggenhout, Puurs en Oppuurs weg.

“De beslissing is dubbel”, klinkt het bij de organisatie in de nacht van dinsdag op woensdag, net nadat de beslissing is gevallen. Vrijdag wordt het startschot gegeven. “Je weet dat je voor je wandelaars alles doet. En de veiligheid voorop stelt. Maar het is ook een zware beslissing voor ons, zo vlak voor de start”, zegt Robyn.” “Het is alle hens aan dek.”

Enorme impact

De last-minute wijziging heeft een ‘enorme impact’ volgens de organisatie. “Alle vrijwilligers draaien momenteel overuren om de aanpassingen nog op tijd rond te krijgen. Ook bij politie, brandweer en gemeentediensten is het alle hens aan dek om manschappen te herplannen, parkeerverboden en afsluitingen te wijzigen en versperringen te verplaatsen.”

Sowieso waren enkele hittemaatregelen al van kracht. Er wordt extra waterbedeling langsheen het parcours voorzien, controleposten krijgen schaduwzones en er komen dispensers met gratis zonnecrème aan de startzone, aankomsten en controleposten. De Antwerpse klassieker moet nu dus echter noodgedwongen haar parcours inkorten.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van de 100 km dodentocht dat de volledige afstand niet zal worden afgelegd. De voorbije jaren heeft de organisatie wel een alternatief ingesteld met een coronaveilig parcours. In 2020 werden wandelaars uitgedaagd om in eigen regio 100 kilometer af te leggen. Vorig jaar werd in een ‘light-editie’ 100 kilometer afgelegd in twee dagen. Maar 2022 wordt dus het eerste jaar waarin de dodentocht haar afstand inkort om rekening te houden met de extreme weersomstandigheden.

