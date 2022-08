Dodentocht moet voor het eerst in 53 jaar ingekort worden van 100 naar 65 kilometer door hitte

ONZE OPINIE. “We spoelen onze behoefte nog altijd door met drinkwater. Die luxe hebben we niet”

Geen sproeiverbod in Vlaanderen voorlopig. Is dat erg? Is onze overheid niet alert? Het is niet omdat er geen verbod is dat iedereen roept: ‘Laat de kraan maar lopen!’ En dat is het goede nieuws: dat doen we ook niet. Of we nu massaal op reis waren, ons bewust zijn van de droogte of een combinatie van die twee: we zijn ons gazon deze zomer niet als een verhitte bezetene beginnen te besproeien.

9 augustus