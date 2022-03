Dodental op Europese wegen nog steeds lager dan voor corona

Na het uitzonderlijke coronajaar 2020 kwamen vorig jaar opnieuw meer mensen om het leven op Europese wegen, maar het dodental was in 2021 nog steeds beduidend lager dan voor de pandemie het geval was. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die de Europese Commissie maandag heeft gepubliceerd.

Volgens deze cijfers kwamen in 2021 ongeveer 19.800 mensen om het leven bij verkeersongevallen in de Europese Unie. In vergelijking met 2020, toen ongeziene lockdowns voor veel minder verkeer zorgden, steeg het aantal dodelijke slachtoffers opnieuw met 5 procent, maar het aantal lag nog steeds 13 procent lager dan in 2019.

België is een van de lidstaten waar de daling het meest uitgesproken bleef in vergelijking met het laatste pre-coronajaar. Ons land betreurde vorig jaar 43 slachtoffers per één miljoen inwoners, 23 procent minder dan in 2019 en stabiel in vergelijking met 2020. Negen andere lidstaten registreerden vorig jaar hun laagste aantal verkeersslachtoffers ooit.

“Eenmalige bonus voor verkeersveiligheid”

“Covid-19 heeft een aantal arbeidspraktijken voorgoed veranderd, en dat kan hebben geleid tot een eenmalige bonus voor verkeersveiligheid, omdat sommige mensen blijven telewerken en minder reizen. Maar het aantal overlijdens zal opnieuw toenemen zonder aanhoudende inspanningen om onze wegen veiliger te maken”, reageert directeur Antonio Avenoso van de ngo Europese Raad voor Verkeersveiligheid (ETSC).

ETSC vraagt meer actie tegen overdreven snelheid. Avenoso verwees naar de tragedie in Strépy, waar ruim een week geleden zes carnavalisten om het leven kwamen. “Zweden telt 100 keer meer snelheidscamera’s per miljoen inwoners dan Tsjechië. Zonder sterk zichtbare en regelmatige handhaving zullen sommige chauffeurs straffeloos te snel blijven rijden en levens verwoesten.”

Zweden veiligste lidstaat

Met 18 overlijdens per één miljoen inwoners bleef Zweden ook vorig jaar de veiligste lidstaat voor weggebruikers. De Roemeense wegen bleven de gevaarlijkste, met 93 slachtoffers per miljoen inwoners. Het Europese gemiddelde bedroeg 44 dodelijke slachtoffers per miljoen inwoners.

De Europese Unie heeft zich tot doel gesteld het aantal overlijdens en zware gewonden in het verkeer tegen 2030 te halveren. Het vorige decennium daalde het aantal met 36 procent.