Dodelijke verkeersagressie op Aldi-parking: 7 jaar cel voor dertiger die over slachtoffer (50) reed

De vijftiger was in elkaar geslagen door Logan B. omdat hij niet opgezet was over zijn rijgedrag. Logan B. reed vervolgens met zijn wagen over het slachtoffer, dat op de grond lag, en vluchtte weg. Volgens de wetsarts veroorzaakte het geweld van de slagen hartstress bij de man die vatbaar was voor hartproblemen. Op het ogenblik van de feiten stond de beklaagde onder elektronisch toezicht en was zijn rijbewijs ingetrokken.