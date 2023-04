Dodelijk ongeval in Luik: passagier komt om, bestuurder opgepakt voor drugshandel

Deurwaar­ders breken stakingspi­ket­ten bij Delhaize-win­kels

46 van de 128 winkels van Delhaize in eigen beheer zijn vandaag nog gesloten. Dat laat woordvoerster Ine Tassignon weten. Dat aantal is verminderd omdat deurwaarders intussen al verschillende blokkades opgeheven hebben. Aan Vlaamse kant hielden vooral vestigingen in Antwerpen en Oost-Vlaanderen de deuren dicht. Het distributiecentrum is niet geblokkeerd.