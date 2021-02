Dodelijk duikongeval in Waals-Brabantse Dongelberg

Het ongeval gebeurde in de oude steengroeves van Dongelberg, waar nu een duikcentrum gevestigd is. Ondanks reanimatiepogingen overleed het slachtoffer ter plaatse, aldus de burgemeester van Geldenaken. Het gaat om een vijftiger, een ervaren duiker.

Burgemeester Jean-Luc Meurice is van plan de Waalse watermaatschappij SWDE, eigenaar van de site, op het matje te roepen. “Het is het tweede ongeval in minder dan twee jaar, na het overlijden van een duikster die ook ervaren was, in april 2019. Dat roept vragen op.”