Dode in Anderlecht na vechtpartij met mes

Uitspraak Rousseau over Molenbeek blijft op de maag liggen bij Brussels Voor­uit-lid: “Is dit nog mijn partij?”

Een week na de uitspraak van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau over Molenbeek reageert Brussels partijlid Mohamed Abdulhakim. “Ik blijf socialist in hart en nieren, maar ik vraag me af of ik nog bij Vooruit hoor”, zegt de 27-jarige arts-specialist in opleiding in het weekblad ‘Knack’.

6 mei