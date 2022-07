Dode bij woningbrand in Namen

Barilla haalt lasagnevel­len uit de rekken omdat allergeen niet is vermeld

In overleg met het Voedselagentschap haalt Barilla België twee loten lasagnevellen uit de handel en roept ze terug van bij de consument. Door een fout tijdens de productie is de informatie op de verpakking niet in het Nederlands vermeld. In de lijst van ingrediënten wordt de aanwezigheid van het allergeen eieren niet vermeld.

15 juli