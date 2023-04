Dode bij verkeersongeval in Cerfontaine (Namen)

Vlaanderen vordert 125 miljoen euro coronas­teun terug

De Vlaamse overheid vordert voor 125 miljoen euro aan coronasteun terug. Van dat bedrag is intussen 73 miljoen euro of 58 procent terugbetaald. Er is dus nog een openstaand saldo van 52 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Economie Jo Brouns (CD&V) donderdag in het Vlaams Parlement heeft toegelicht.