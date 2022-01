Dode bij ongeval na poging om aan politiecontrole te ontsnappen

PROMOJA­GERS SUPERTIP. Hier scoor je nog extra korting bovenop solden: “Jas van Scotch & Soda voor 27,99 euro in plaats van 110 euro"

Het einde van de solden komt in zicht en dat is voor veel online shops, winkelketens en handelaars het sein om nog wat extra kortingen in de strijd te gooien. Dat weten de leden van Promojagers België als geen ander en in hun Facebookgroep delen ze enkele van de strafste acties die ze al tegenkwamen. Beheerder Gunther Devisch geeft een overzicht.

22 januari