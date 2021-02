Dode bij ongeval met ULM-toestel in provincie Namen

Geert Molen­berghs: “Positivi­teits­ra­tio is voor het eerst sinds oktober weer sterk aan het stijgen”

9:39 De coronacijfers zijn weer volop aan het stijgen in ons land. Enkel het gemiddeld aantal overlijdens daalt nog. Moeten we ons zorgen maken over een derde golf? “Enkele indicatoren staan minder gunstig”, waarschuwt biostatisticus Geert Molenberghs bij HLN LIVE.