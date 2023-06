Dode baby aangetroffen op parking van medisch centrum in Doornik, kindje “achtergelaten in emmer”

“De pasgeborene werd al enkele dagen of zelfs langer geleden achtergelaten”, zegt procureur des Konings Frédéric Bariseau. “Het lichaam werd ontdekt in een technisch lokaal buiten”, klinkt het. Er is een onderzoek naar het incident geopend. Vandaag zal ook een autopsie worden uitgevoerd om de doodsoorzaak te achterhalen. Het geslacht en de leeftijd van het kindje zijn niet bekend.

Ook eerder deze maand werd een baby dood teruggevonden in een auto op de parking van een ziekenhuis in Gilly, een deelgemeente van Charleroi. De moeder, die in het ziekenhuis werkte, was haar dochtertje van zes maanden in haar warme wagen vergeten.