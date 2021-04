Dochter maakt docu over rusthuisbewoner Roger (89), die ten strijde trok tegen strenge maatregelen: “Ik kon me niet neerleggen bij de eenzaamheid”

Onze opinie. Dolfinaria zijn in Brussel voortaan verboden, maar van strengere controles op vzw's is nog geen sprake

Hold your horses, het Brussels Gewest heeft een Europese primeur beet: dolfinaria zijn er voortaan verboden. Er bestaat geen waterpark met dolfijnen en zeehonden op Brussels grondgebied en geen enkele onverlaat broedde op zo'n snood plan. Maar de bevoegde minister Bernard Clerfayt (DéFI) wilde Vlaanderen en Wallonië toch maar een lesje in moraliteit geven met deze symbolische maatregel. Daar hebben we niet van terug. Van een strengere controle op vzw's na het Samusocial-schandaal - ook zijn bevoegdheid! - is intussen nog steeds geen sprake. Je moet als politicus je prioriteiten kennen. Tranquille! Rustig! Het is nog maar vier jaar geleden!