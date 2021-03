Dj's draaien dit weekend 24 uur platen om collega's hart onder de riem te steken

De dj's draaien van zaterdag 20 maart om 18.00 uur tot zondag 21 maart 18.00 uur in Club Exo in Sint-Niklaas. Wie de revue passeert, houden de organisatoren nog even geheim, maar ze beloven ook grote namen die bekend zijn van Tomorrowland. Elke dag worden op het Facebookevenement van “The silence of the dj’s” enkele namen onthuld.

Hart onder de riem steken

Het evenement dient vooral om de duizenden dj's die in hoofd- of bijberoep werken een hart onder de riem te steken. “Het is niet de bedoeling om door het evenement extra steun te krijgen, maar die zou wel welkom zijn. In hoofdberoep krijgen we via het maandelijks overbruggingsrecht 10 procent van de omzet van vorig jaar en in bijberoep is dat 5 procent, dat is echt zeer beperkt. Er zijn veel dj's die nu op hun tandvlees zitten”, legt Moens uit.