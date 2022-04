Ditte krijgt kankerdiagnose en schrijft een boek met mama-wijsheid voor haar dochters

ONZE OPINIE. Ook nu, in deze moeilijke en cruciale fase, mag de EU zich niet uiteen laten spelen

De roodgelakte nagels van een vermoorde vrouw steken schril af tegen het zwarte grind. De sleutelhanger met de Europese vlag ligt naast de dode hand van een man. Daar liggen ze: de burgers van Boetsja. Gekneveld geëxecuteerd op straat. Ontdekt toen het stof neerdaalde. Het is een plaats delict. Zo gaan Russen dus om met hun broeders die ze moeten bevrijden. Verbolgen? Ja. Verbaasd? Helaas. Burgers werden al geviseerd in Marioepol waar Russen zelfs kinderziekenhuizen bombardeerden. Wat zien we straks wanneer de Russen wegtrekken uit andere steden en dorpen? Het topje van de ijsberg is al ijskoud.

