Dit zijn jullie tips om te besparen op de hoge energiefactuur

Wie variabele contracten heeft voor gas en elektriciteit kan zijn energiefactuur op jaarbasis met zeker 700 euro zien stijgen, zo blijkt uit een studie van de CREG . De hoge energieprijzen baren mensen zorgen. We deden een oproep om tips met elkaar te delen hoe jullie besparen op jullie energiefactuur. Hieronder lijsten we de beste en meest originele tips op van onze lezers.

Thermostaatkranen

“Ik heb zonet in mijn keuken, woonkamer en badkamer elektronisch geregelde thermostaatkranen op de radiatoren geïnstalleerd”, vertelt Jozef. “Deze kosten 30 euro per stuk en zorgen ervoor dat deze kamers niet steeds op dezelfde temperatuur blijven. Mijn badkamer wordt nu ’s morgens en ’s avonds een uur opgewarmd en niet meer heel de tijd wanneer de algemene thermostaat de chauffageketel aanstuurt. Mijn algemene thermostaat wordt ook nog vervangen, zodat ik die beter kan programmeren en ook vanop afstand kan aan- en uitsturen (vooral handig in het weekend). Alle lampen werden vervangen door LED-lampen en bijhorende dimmers. Binnenkort kijken we ook om de plafond tussen slaapkamers en zolder nog te isoleren. Geen idee wat dit van besparing gaat opleveren.”

Hout- of pelletkachels

Er zijn ook mensen die, nu het weer wat kouder wordt, sneller overschakelen op de hout- of pelletkachel. “Verwarmen doe ik met een moderne houthaard die het volledige huis lekker warm maakt via de vloerverwarming”, zegt ook Ronny. Verkopers van hout- en pelletkachels getuigen over een spectaculaire stijging van de vraag.

“Stoken op hout is niet goedkoop, maar toch kunnen we iets besparen”, zegt Alex. Het klopt dat uw huis verwarmen met pellets of brandhout op dit moment een pak voordeliger is geworden dan stoken met aardgas. Voor één kubieke meter aardgas betaalt men op de energiemarkt momenteel 0,94 euro. Daarmee kan u gemiddeld 10 kilowattuur energie opwekken. Om diezelfde energie uit pellets te halen, moet u ongeveer 1,8 kilogram verbranden. De kostprijs daarvoor is slechts 0,66 euro. Dat is 42 procent minder.

Sluipverbruik opsporen

“Je kan een dagschema instellen voor het verwarmen van water (boiler)”, zegt Stefaan. “Het heeft geen zin dat deze water verwarmt als je acht uur uit huis bent om te werken. Ook kun je de temperatuur van warm water verlagen van 65 naar 45 graden bijvoorbeeld. En tot slot is het een goed idee om sluipverbruik na te gaan en de nodige aanpassingen te doen.”

Sluipverbruik opsporen kan door een energiemeter te plaatsen tussen het toestel en het stopcontact. De meter vertelt u precies wat het verbruik is wanneer het toestel in stand-by staat. Wat kunt u doen aan sluipverbruik? Dat kan gaan van de stekker uittrekken over het gebruiken van een stekkerdoos met schakelaar tot meer vernuftige schakelaars.

Temperatuur lager zetten en zonnepanelen

“We hebben de temperatuur al 1 graad lager gezet van 22 naar 21 graden”, zo tipt Francis aan onze redactie. “Ook de gasketel hebben we lager gezet. Daarnaast hebben we een gordijn gehangen tussen de open living en de inkomhal, zodat de warmte beter in de woonkamer blijft. Nu zijn we bezig met te kijken of we nog meer zonnepanelen kunnen leggen en airco hangen die zowel kan koelen als verwarmen met onze extra zonnepanelen”.

Minder lang douchen

Gemiddeld doucht de Belg 9 tot 10 minuten, en dat kan vaak korter. Dat vindt ook Jan. “Door minder lang te douchen kun je al wat besparen. Je kunt daarbij ook een douchespaarkop installeren om de hoeveelheid water te beperken”, vertelt hij aan onze redactie. “Ook door een douche te nemen in plaats van een bad leef je al wat zuiniger.” Tot slot heeft hij nog een tip voor wie achter het fornuis staat. “Als je kookt kun je iets besparen door het deksel op een pot water te zetten, zodat het water sneller kookt”, vertelt hij.

