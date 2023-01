Dit zijn de ‘zotste’ fietspendelaars van Vlaanderen: “Ik sta om 1.30 uur op. De politie kent me al”

Bart De Wever en Paul Magnette jennen elkaar online... in het Latijn

Als je niet dezelfde landstaal hebt, is Latijn dan een optie? Het is een gek zicht voor wie op Twitter passeerde vandaag. De voorzitters van de grootste partij in Vlaanderen (N-VA) en de grootste partij in Wallonië (PS) spraken online even in het Latijn tegen elkaar.

15:34