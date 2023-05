Dit zijn de zeven onbekende dode vrouwen in België: herkent u een van hen?

De afgelopen 30 jaar werden in ons land zeven onbekende vrouwen aangetroffen. Ze zijn vermoord of in verdachte omstandigheden overleden. Tot op vandaag weet niemand wie ze zijn. Hetzelfde gebeurde in Nederland en Duitsland. Daarom slaan de drie landen de handen in elkaar onder de internationale campagne #IdentifyMe om alle 22 vrouwen een naam te geven. Hieronder vindt u een lijst van de zeven vrouwen die in België werden teruggevonden. De politie verspreidt robottekeningen van de vrouwen en foto’s uit de originele dossiers. Herkent u een van hen, hun kleding of een opvallende tattoo of valse nagels?

De vrouw in de regenput

Op 7 augustus 1991 start een van de oudste cold cases van ons land. De eigenaars van een chalet in Holsbeek bij Leuven vinden in hun regenput naast de chalet een lichaam verpakt in plastic. Het gaat om een vrouw die opvallende, zomerse kledij draagt, wat mogelijk iets zegt over de periode van haar overlijden. Ze kan tot twee jaar in de put gelegen hebben. Herkent u haar kleren of weet u meer over de chalet?

De vrouw met de bloementatoeage

In het Groot Schijn, een rivier aan de afrit Deurne in de schaduw van het Sportpaleis, doet een voorbijganger op 3 juni 1992 een akelige ontdekking. In het water drijft het lichaam van een vrouw die met zwaar geweld om het leven is gebracht. Ze droeg sportieve kledij, maar wat het meeste opvalt, is haar tatoeage. Weet u wat de lettertjes ‘R’Nick’ onder haar tatoeage betekenen?

De vrouw in het stuwmeer

Een duikteam van de politie vindt op 9 mei 1996 de resten van een vrouw in La Plate Taille, de grootste stuwdam in België. Ze kan één tot twee jaar in het water gelegen hebben. Op enkele vergane kledingstukken na, heeft de politie geen aanknopingspunten om te achterhalen wie de vrouw is. Kunt u helpen?

De vrouw in de Schelde

Een robotfoto van toen heeft geen tips opgeleverd over de identiteit van een dode vrouw. Daarom maakt de politie nu een gezichtsreconstructie van haar in 3D. De vrouw werd op 20 april 2002 gevonden in de Schelde. Ze droeg enkel ondergoed en kousen. Herkent u haar?

De modieuze vrouw in de Maas

Op 7 juni 2005 drijft het lichaam van een jonge vrouw in de Maas in een kleine jachthaven bij Namen. Ze droeg erg modieuze kleding en had enkele littekens. Niemand weet wie ze is, kunt u helpen?

Het meisje met de kunstnagels

In het Albertkanaal in het stadje Visé, vlak bij Luik en de Nederlandse grens, ontdekt een wandelaar op 31 mei 2009 het naakte lichaam van een jong meisje. Ze is met zwaar geweld om het leven gebracht. Haar lichaam werd verzwaard met gewichten zodat ze zo lang mogelijk onder water bleef. Het meisje had valse nagels met een opvallend bloemenmotief. De politie maakte ook een robottekening van haar. Herkent u haar of haar nagels?

De verbrande vrouw in Luik

In Parc de Cointe, achter het station van Luik-Guillemins, treft een wandelaar een gedeeltelijk verkoold skelet aan van een vrouw. Dat gebeurde op 29 augustus 2019. De vrouw was toen al enkele weken dood. Ze droeg een vest met opvallende knopen en een logo. De politie maakte ook een robottekening van haar. Herkent u de vrouw of weet u meer over haar kleding?

Als u meer weet over één van deze zaken, dan kan u de politie contacteren op het gratis nummer 0800 30 300, via opsporingen@police.belgium.eu of via de website van Interpol.

Lees ook: