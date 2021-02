Dit zijn de vier scenario’s voor evolutie coronapandemie in ons land: vooral bij versoepeling op 1 maart ziet het er “dramatisch” uit

In een eerste scenario blijven de maatregelen zoals ze momenteel zijn en worden er geen nieuwe maatregelen geïntroduceerd of afgeschaft. In een tweede model worden de maatregelen op 1 maart versoepeld. Bij het derde scenario is dat pas op 1 april. Bij het vierde scenario wordt er op 1 mei versoepeld.

Per scenario of model zijn er drie verschillende curves, in drie verschillende kleuren. De rode kleur veronderstelt dat de Britse variant 70 procent besmettelijker is, de blauwe curve gaat uit van 50 procent - dat is de meest plausibele veronderstelling op basis van wat we nu weten - en de gele van 30 procent. “Er is daar nog veel onzekerheid. Vandaar de verschillende curves”, zo legt Hens uit.

“Dramatisch”

Vooral het tweede model, waarbij er op 1 maart versoepeld wordt, ziet er “dramatisch” uit volgens Hens. “Bij de gele curve hebben de versoepelingen weinig effect. Maar bij de blauwe curve zien we een toename die zeer gelijkend is aan de tweede golf die we hebben meegemaakt. Belangrijk: deze curve is wel breder, wat zich zou vertalen in een grotere belasting van onze ziekenhuizen.” De piek van de rode curve - waarbij de Britse variant 70 procent besmettelijker zou zijn - is bijna dubbel zo hoog in vergelijking met de piek van de tweede golf.

Bij het opstellen van de scenario’s is rekening gehouden met de verwachte vaccinatiegraad, er is géén rekening gehouden met het seizoenseffect, zo merkt Hens zelf op. “Omdat de cijfers daar zeer uiteenlopend zijn. Dat zou een positief effect kunnen zijn, maar dat zal helaas niet opwegen tegen de besmettelijkheid van de Britse variant.”

Daarnaast werd ook geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat de Britse variant tot meer hospitalisaties en sterfte leidt. Ook de mogelijke impact van reizen werd niet meegenomen.