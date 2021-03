Dit zijn de versoepelingen van het buitenplan

OVERZICHT. Ziekenhuis­op­na­mes stijgen tot hoogste aantal dit jaar, besmettin­gen blijven stabiel op hoog plateau

8:36 Het aantal opnames van coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen blijft in stijgende lijn. In de zeven dagen tot en met donderdag waren er gemiddeld ongeveer 156 opnames per dag, of 23 procent meer dan in de week ervoor. Het gemiddelde lag dit jaar nooit eerder zo hoog.